Самоучитель польского языка как игра

Первый урок самоучителя польского языка.
Как самоучитель обучает польскому языку? С помощью данного самоучителя вы свободно сможете читать на польском языке. Самоучитель построен в виде простой игры, чтобы мозг не уставал. Уделяйте самоучителю, по 2 часа вдень, чтобы играя в тренажер, вы смогли знать польский уже через месяц. Как происходит процесс самообучения, играя на тренажере? По левой и по правой стороне располагаются карточки со словами. Вы сопоставляете карточки с фразами польского языка и соответствующего перевода на русском. Логика самоучителя построена так, чтобы фразы максимально быстро запоминались. В определенный момент у пользователя формируется в памяти собственная база слов и вырабатывается языковая интуиция. Самоучителем предусмотрены все приемы для развития языковой интуиции и наработки базы фраз в памяти ученика.
Когда будут результаты от самообучения? По левой стороне русские слова, по правой стороне польские слова. Вам необходимо сопоставить и выбрать пары карточек, которые соответствуют польскому слову и переводу его на русском. Вы можете использовать любой порядок: указывать сначала на русскую или на польскую карточку со словом или фразой. В самоучителе всего 20 плюс 1 урок. Ниже карточек расположены ссылки на уроки. Двадцать простых уроков и один сложный. Для начального уровня знаний польского языка рекомендуется пройти сначала простые уровни. После чего можете испытать свои возможности на сложном уровне. Когда вы пройдете сложный уровень, берите любою газету или книгу, написанную на польском языке, и восхищайтесь своим достижением. Я не желаю вам терпения в самообучении, а желаю получить удовольствие и пользу от обучающей игры. Владейте польским языком уже через месяц.
Существуют разные стратегии для обучения польского языка.
Различные уроки, курсы, лекции, по иностранным языкам придерживаются одной и той же стратегии. Знакомство с алфавитом и транскрипциями; произношение букв, звуков; грамматика, лексика, логика. Вроде бы все по правилам, как будто так должно и быть. Но многими из нас замечен тот факт, когда луди, уезжают за границу, работать на разнорабочих должностях, где не требуются знания местного, национального языка. А через 2-3 месяца они возвращаются и говорят и понимают иностранный язык лучше самого доблестного ученика, который целенаправленно занимается уже полгода. Более того у «туристических работников» вырабатывается даже акцент, который проходит через некоторое время. Интересно, но факт. В чем же секрет? Все зависит от правильной стратегии. Нет ничего плохого, когда делать все по правилам в изучении польского языка. Только если вы хотите выучиться на полиглота. И вы хотите разбираться во всех тонкостях польских грамматиках, лучше самого поляка. Но вам нужно уже через месяц свободно читать и понимать польский язык. Вам нужен более краткий путь.
На самом деле все просто: учите базу польских фраз, читаете польские книги, общайтесь в чате в социальных сетях с поляками и вы быстро на полном автомате будете улавливать всю логику, грамматику и лексику польского языка. Конечно, сначала ознакомьтесь с простыми правилами буквосочетаний, и произношений звуков. В польском языке существует несколько специфик. Все они приведены ниже. Вы можете назвать этот подход: «не качеством, а количеством» и вы будете совершенно правы. Но прежде чем оспорить такой подход – оглянитесь. Знаете ли вы все тонкости и правила склонений, формы глаголов, и т.п., в своем родном языке? Конечно же, нет! Вы помните, какие-то отрывки правил из школы. А когда говорите, то не подбираете для каждого слова правило, чтобы правильно его склонять, прежде чем произнести его вслух. Вы не знаете большинство правил создания словоформ. И не знаете, почему следует говорить именно так. Вы просто говорите потому, что вы так уже привыкли говорить. Четырех летний ребенок то же не учился на филолога. Но он достаточно хорошо уже умеет говорить и склонять большинство слов без знаний всяких сложных правил. Поэтому, учитесь запоминать как можно больше фраз, чтобы научиться читать. Когда вы будете читать, вы сможете и говорить и писать. Люди, которые много читают, умеют писать безошибочно. При этом, не зная правил грамматики. Не бойтесь большого количества слов, которое содержится в языках.
В русском языке на сегодняшний день насчитывается 152 275 слов. Но я вас уверяю, все слова 99% россиян не знают. Кроме того количество словарного запаса в языках медленно изменяется чаще в большую сторону. Но и есть такие слова, которые люди уже перестают употреблять (это все филология). В польском языке на сегодняшний день 118 714 слова. Но для того чтобы общаться с людьми, читать газеты, смотреть телевизор вам достаточно всего 2 500 слов. Более того когда вы овладеете знаниями польских слов в количестве 1200, вам уже можно приступать к чтению книг на польском языке. Если в тексте вы узнаете 40% фраз. Вы обязательно по смыслу догадаетесь, о чем идет речь. Читайте книги на польском языке. Сосредотачиваясь на смысле текста, а не на грамматике и правилах. Уделяйте польскому языку время, ежедневно. Лучше часто, но мало, чем редко, но много. И тогда вы сможете, быстро обучиться. Вы сможете быстро автоматически строить фразы и предложения. Без пауз. Играйте, читайте, а все остальное запомнится автоматически.
Буква
Название
Транскрипиця
(+ в слогах)
Буква
Название
Транскрипиця
(+ в слогах)
A a
а
а
M m
эм
м
Ą ą
оун
оун (оум, оун, оунь оу)
N n
эн
н
B b
бэ
б
Ń ń
энь
нь (не, нё, ни, ню ня)
C c
цэ
ц
O o
о
о
Ć ć
чэ
ч
Ó ó
оу краткое
у
D d
дэ
д
P p
пэ
п
E e
э
э
R r
эр
р
Ę ę
эун
эун (эум, эун, эунь, эу)
S s
эс
с
F f
эф
ф
Ś ś
эшь
ш
G g
ге
г
T t
тэ
т
H h
ха
х
U u
у
у
I i
и
и
W w
ву
в
J j
ёт
й
Y y
ы
ы
K k
ка
к
Z z
зэт
з
L l
эль
ль (ле, лё, ли, лю,ля)
Ź ź
зет
зь
L l
эл
л, в
Ż ż
жэт
ж
Основные различия в произношении:
1. Гласный «u» имеет двойное буквенное изображение: «u» или «ó» и произносится как русское «у».
2. Гласный «e» произносится как русское «э». «Е» в польском произносится, если написано «ie».
3. Гласный «y» произносится как русское «ы».
4. Носовые гласные: "ą", "ę" обозначают носовые звуки «оу» и «эу» («с французским прононсом»). При этом перед g, k, ch, w, f, z, s, z, s они читаттся именно как носовые; перед d, t, dz, c, dz, сz - как «он», «эн»; перед b, p - как «ом», «эм»; перед dz, c - «онь», «энь».
В разговорной речи «e» в конце слов произносится как чистое «э».
5. Согласный " ł " звучит как нечто среднее между «в» и «у» (очень похоже на произношение английской w).
6. Согласный «l» соответствует русскому «ль».
7. Дифтонг «sz» произносится как русское «ш».
8. Дифтонг «dz» («дз») является звонким соответствием согласного «ц» и произносится слитно.
9. Дифтонг «cz» произносится более твердо и напряженно, чем русское «ч».
10. Дифтонг «dzi» является звонким соответствием согласного «cz», произносится слитно «джи».
11. Дифтонг «dź» проихносится «джь».
12. В польском языке часто встречается сочетание «szcz», которое в транскрипции передается как «щ». На самом деле эти два звука sz / cz не сливаются в один и произносятся твердо (deszcz - дэщч).
13. Сочетание «zdz» является звонким и произносится «ждж».
14. Сочетание «rz» произносится как «ж», после глухого согласного - как «ш».
15. Согласный «ń» произносится как «нь».
16. Согласный «ś» мягче, чем русское «щ», почти как первое «сч» в слове «счастье».
17. Согласный «ż» является звонким и произносится как «ж».
18. Согласный «ź» произносится «жь».
19. Согласный «ć» произносится немножко мягче, чем русское «чь».
20. В середине слова «i» перед некоторыми согласными меняет их звучание, а сама не произносится. «Ci» читается как «чь», «dzi» - «джь», «ni» - «нь», «si» - «шь» (почти «сь»), «zi» - «жь».
В конце слова в этих же сочетаниях она читается как «и» после мягкого согласного. «Ci» - «чи», «dzi» -«джи», «ni» - «ни», «si» - «ши» (почти «си»), «zi» - «жи».
В конце слов звонкие произносятся глухо.
В польском языке три рода существительных: мужской, женский и средний, прилагательные согласуются с существительными по роду. Имеется 7 падежей: к русским шести прибавляется еще звательный, который используется при обращении к человеку, животному или предмету.
Прилагательные изменяются по родам. При этом прилагательные мужского рода оканчиваются на «y» или «i», прилагательные женского рода оканчиваются на «a», прилагательные среднего рода оканчиваются на «e».
Чтобы утвердительное предложение изменить на отрицательное, нужно просто добавить частицу nie перед глаголом.
Глаголы имеют три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Также глаголы изменяются по лицам (1-е, 2-е и 3-е) и числам (единственное и множественное). Очень похоже на русский язык.
В польском языке личные местоимения часто опускаются, так как окончания глаголов ясно показывают, кто совершает действие.
В польском языке ударение всегда стоит на предпоследнем слоге. Исключения бывают, но в разговорнике они практически не встретятся.