Самоучитель польского языка как игра

Первый урок самоучителя польского языка. Как самоучитель обучает польскому языку? С помощью данного самоучителя вы свободно сможете читать на польском языке. Самоучитель построен в виде простой игры, чтобы мозг не уставал. Уделяйте самоучителю, по 2 часа вдень, чтобы играя в тренажер, вы смогли знать польский уже через месяц. Как происходит процесс самообучения, играя на тренажере? По левой и по правой стороне располагаются карточки со словами. Вы сопоставляете карточки с фразами польского языка и соответствующего перевода на русском. Логика самоучителя построена так, чтобы фразы максимально быстро запоминались. В определенный момент у пользователя формируется в памяти собственная база слов и вырабатывается языковая интуиция. Самоучителем предусмотрены все приемы для развития языковой интуиции и наработки базы фраз в памяти ученика. Когда будут результаты от самообучения? По левой стороне русские слова, по правой стороне польские слова. Вам необходимо сопоставить и выбрать пары карточек, которые соответствуют польскому слову и переводу его на русском. Вы можете использовать любой порядок: указывать сначала на русскую или на польскую карточку со словом или фразой. В самоучителе всего 20 плюс 1 урок. Ниже карточек расположены ссылки на уроки. Двадцать простых уроков и один сложный. Для начального уровня знаний польского языка рекомендуется пройти сначала простые уровни. После чего можете испытать свои возможности на сложном уровне. Когда вы пройдете сложный уровень, берите любою газету или книгу, написанную на польском языке, и восхищайтесь своим достижением. Я не желаю вам терпения в самообучении, а желаю получить удовольствие и пользу от обучающей игры. Владейте польским языком уже через месяц.

1. Основные коммуникативные формулы польского языка: Урок1Урок2Урок3Урок4

2. Приветствие и знакомство на польском языке: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5

Урок6

3. Периоды времени: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6

4. Деловые встречи и профиссии: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6

5. Ситуации в городе: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11

6. Перемещение по Польше в общественном транспорте: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9

7. Польское путешествие на машине: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11Урок12Урок13

8. Размещение в гостинице, общение с персоналом: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6

9. Поход по супермаркетам, покупаем еду и продовольственные товары: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11Урок12Урок13Урок14Урок15Урок16Урок17Урок18Урок19Урок20Урок21Урок22Урок23Урок24Урок25Урок26Урок27Урок28

10. Числа и эпитеты, считаем на польском языке: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6

11. Описание предметов прилагательным словом: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9

12. Общение с продавцами польских магазинов, рынков и бутиков: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9

13. Шопинг, идем в супермаркеты и торговые центры, делаем покупки: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11Урок12Урок13Урок14Урок15Урок16Урок17Урок18Урок19

14. Работа за компьютером, пользовательский уровень, базовые понятия: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11

15. Общение с работниками важных государственных организаций: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10

16. Прогулка по культурным местам отдыха: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11Урок12Урок13

17. Погодные условия, самочувствие и состояние здоровья: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7

18. Части тела и его физическое состояние: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11Урок12

19. Спорт, природа и здоровый отдых: Урок1Урок2Урок3Урок4Урок5Урок6Урок7Урок8Урок9Урок10Урок11Урок12Урок13Урок14Урок15Урок16Урок17Урок18



Овладеть польским языком за кротчайшее время самообучения

Существуют разные стратегии для обучения польского языка.

Различные уроки, курсы, лекции, по иностранным языкам придерживаются одной и той же стратегии. Знакомство с алфавитом и транскрипциями; произношение букв, звуков; грамматика, лексика, логика. Вроде бы все по правилам, как будто так должно и быть. Но многими из нас замечен тот факт, когда луди, уезжают за границу, работать на разнорабочих должностях, где не требуются знания местного, национального языка. А через 2-3 месяца они возвращаются и говорят и понимают иностранный язык лучше самого доблестного ученика, который целенаправленно занимается уже полгода. Более того у «туристических работников» вырабатывается даже акцент, который проходит через некоторое время. Интересно, но факт. В чем же секрет? Все зависит от правильной стратегии. Нет ничего плохого, когда делать все по правилам в изучении польского языка. Только если вы хотите выучиться на полиглота. И вы хотите разбираться во всех тонкостях польских грамматиках, лучше самого поляка. Но вам нужно уже через месяц свободно читать и понимать польский язык. Вам нужен более краткий путь.

Простая тактика самоучителя польских фраз

На самом деле все просто: учите базу польских фраз, читаете польские книги, общайтесь в чате в социальных сетях с поляками и вы быстро на полном автомате будете улавливать всю логику, грамматику и лексику польского языка. Конечно, сначала ознакомьтесь с простыми правилами буквосочетаний, и произношений звуков. В польском языке существует несколько специфик. Все они приведены ниже. Вы можете назвать этот подход: «не качеством, а количеством» и вы будете совершенно правы. Но прежде чем оспорить такой подход – оглянитесь. Знаете ли вы все тонкости и правила склонений, формы глаголов, и т.п., в своем родном языке? Конечно же, нет! Вы помните, какие-то отрывки правил из школы. А когда говорите, то не подбираете для каждого слова правило, чтобы правильно его склонять, прежде чем произнести его вслух. Вы не знаете большинство правил создания словоформ. И не знаете, почему следует говорить именно так. Вы просто говорите потому, что вы так уже привыкли говорить. Четырех летний ребенок то же не учился на филолога. Но он достаточно хорошо уже умеет говорить и склонять большинство слов без знаний всяких сложных правил. Поэтому, учитесь запоминать как можно больше фраз, чтобы научиться читать. Когда вы будете читать, вы сможете и говорить и писать. Люди, которые много читают, умеют писать безошибочно. При этом, не зная правил грамматики. Не бойтесь большого количества слов, которое содержится в языках.

Сколько уделять время самоучителю, чтобы выучить польский язык?

В русском языке на сегодняшний день насчитывается 152 275 слов. Но я вас уверяю, все слова 99% россиян не знают. Кроме того количество словарного запаса в языках медленно изменяется чаще в большую сторону. Но и есть такие слова, которые люди уже перестают употреблять (это все филология). В польском языке на сегодняшний день 118 714 слова. Но для того чтобы общаться с людьми, читать газеты, смотреть телевизор вам достаточно всего 2 500 слов. Более того когда вы овладеете знаниями польских слов в количестве 1200, вам уже можно приступать к чтению книг на польском языке. Если в тексте вы узнаете 40% фраз. Вы обязательно по смыслу догадаетесь, о чем идет речь. Читайте книги на польском языке. Сосредотачиваясь на смысле текста, а не на грамматике и правилах. Уделяйте польскому языку время, ежедневно. Лучше часто, но мало, чем редко, но много. И тогда вы сможете, быстро обучиться. Вы сможете быстро автоматически строить фразы и предложения. Без пауз. Играйте, читайте, а все остальное запомнится автоматически.

Правила чтения в польском языке.